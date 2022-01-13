Названа доля россиян, согласных на растительное мясо в школьных столовых

Половина опрошенных россиян (51%) согласны с тем, что растительное мясо можно ввести в школьный рацион, сообщает «Газета.Ru». Исследование провёл сервис по доставке готовой еды Delivery Club с аналитическим центром ResearchMe. Большинство высказавшихся за проживают в Москве, а 62% противников такой идеи — люди старше 50 лет. Вообще о растительном мясе знают 80% респондентов.

При этом 13% опрошенных регулярно питаются растительным мясом, чаще это мужчины. Основная причина для его употребления в пищу — любопытство, а также забота о здоровье (15%), этические соображения (12%) и диета (10%).

Несмотря на то, что большинство опрошенных знают о продукте, оказалось, что 71% россиян не пробовали его, но большинство хотели бы это сделать, — отметили исследователи.

Те, кто не намерен пробовать растительное мясо, или не видят в этом смысла, или сомневаются в его пользе, или же считают его «наверняка невкусным».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 16 лет из городов с численностью населения более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что около половины россиян доверяют так называемой альтернативной еде, ещё столько же готовы заплатить больше за покупку подобных продуктов питания. При этом 36% респондентов назвали едой будущего такие продукты питания. которые подстроены под индивидуальные потребности человека.