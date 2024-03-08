Названа доля россиян, доверяющих Путину ФОМ: работу Путина положительно оценили 83% россиян

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Президент России Владимир Путин

Восемь из десяти россиян (83%) указали, что президент Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями в качестве главы государства, доверяют ему 82%, следует из данных опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Доля россиян, которые заявили, что скорее плохо оценивают его работу, составляет 7%. Не доверяют главе государства 9%, уточнили в ФОМ.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился в период с 1 по 3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

1 марта сообщалось, что Путину доверяют 79,6% опрошенных россиян, что на 0,4 п. п. выше, чем неделей ранее. О недоверии главе государства высказались 16,7% респондентов.

Ранее ВЦИОМ узнал мнение россиян о послании президента Федеральному собранию. Каждому второму жителю РФ понравилась речь Путина и озвученные им идеи. У 36% его слова вызвали доверие, а о безразличии сообщили лишь 5% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 марта, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.