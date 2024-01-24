Названа доля россиян, не сумевших найти работу из-за высокой квалификации SuperJob: 27% россиян отказывали в приеме на работу из-за высокой квалификации

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Инженеры, бухгалтеры и менеджеры по продажам чаще других сталкиваются с отказами в трудоустройстве по причине избыточной квалификации, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Всего доля специалистов, которые не смогли устроиться на работу по этой причине, составила 27%.

«Слишком хорош для нас», — с такой формулировкой отказа в приеме на работу приходилось сталкиваться 27% экономически активных россиян. Мужчины о подобных ситуациях рассказывали чаще женщин. Старшее поколение — чаще россиян до 34 лет, — говорится в публикации.

SuperJob выяснил, что больше всего избыточно квалифицированных специалистов можно встретить среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — таких насчитывается 36%. Реже всего с такой проблемой сталкивались соискатели с доходом до 50 тысяч рублей, их доля составила 19%. В топ профессий, представители которых сталкиваются с отказом по этой причине, вошли инженеры, бухгалтеры и менеджеры по продажам, управляющие, юристы, HR-менеджеры и IT-специалисты.

В свою очередь, 18% работодатели признались, что совершенно точно не возьмут на работу специалиста с избыточной квалификацией. Еще 52% оценили шансы таких кандидатов как 50/50. В опросе приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (53%), принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), совершали поездки к святым местам. Специалисты центра считают, что растущий интерес к религиозному туризму объясняется в том числе повышением роли религии в жизни россиян. Еще одно вероятное объяснение — активное проникновение в жизнь интернета: информация о святых местах стала доступнее.