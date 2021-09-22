Названа доля россиян, не думающих об экологии при покупке одежды

На сегодняшний день более 75% россиян вообще не задумываются о вреде экологии, который наносит производство одежды. И лишь небольшая часть покупателей беспокоятся о последствиях. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные исследования ресейл-платформы Oskelly.

Большинство участников опроса (43.9%) отметили , что для них важнее, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала, вне зависимости от того, какой вред экологии был нанесён при её производстве.

При этом почти треть респондентов сообщили, что вообще не задумываются о том, какой вред экологии наносит индустрия одежды. И всего 22,6% рассказали, что экология занимает важное место в их жизни, и они приобретают только самые необходимые вещи.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России подготовило систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Российских предпринимателей будут штрафовать за непредоставление, нарушение порядка отчётности и искажение информации в документах о выбросах.