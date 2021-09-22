Названа доля россиян, не думающих об экологии при покупке одежды

На сегодняшний день более 75% россиян вообще не задумываются о вреде экологии, который наносит производство одежды. И лишь небольшая часть покупателей беспокоятся о последствиях. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные исследования ресейл-платформы Oskelly.
Большинство участников опроса (43.9%)
При этом почти треть респондентов сообщили, что вообще не задумываются о том, какой вред экологии наносит индустрия одежды. И всего 22,6% рассказали, что экология занимает важное место в их жизни, и они приобретают только самые необходимые вещи.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития России подготовило систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Российских предпринимателей будут штрафовать за непредоставление, нарушение порядка отчётности и искажение информации в документах о выбросах.