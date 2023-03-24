Названа доля россиян, доверяющих Путину ВЦИОМ: более 79% россиян заявили о доверии Путину

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Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, согласно данным опроса ВЦИОМа. Работу Путина на посту главы государства одобряют 77% россиян, при этом работу премьер-министра и правительства положительно оценили 53,5% и 52,3% респондентов соответственно. Опрос проводился в период с 13 по 19 марта 2023 года.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов, — говорится в результатах исследования.

За отчетную неделю показатель одобрения деятельности президента РФ вырос на 1%. Уровень положительной оценки работы премьера при этом снизился на 0,5 процентного пункта, а одобрение деятельности кабмина выросло на 0,6 процентного пункта.

О доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявили 63,1% россиян. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,2% россиян, лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 31,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,5%, лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву — 7,7%.

Ранее глава ВЦИОМа Валерий Федоров назвал российские регионы с самыми счастливыми жителями. Согласно данным опросов, наиболее высокий показатель счастья зафиксировали в Южном федеральном округе (87% населения). При этом, по словам Федорова, несчастными себя чувствуют, как правило, те россияне, которые сильно вовлечены в политическую повестку.