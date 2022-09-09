Названа доля россиян, доверяющих Путину Фонд «Общественное мнение»: Путину доверяют 76% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, показали данные соцопроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом доля тех, кто не доверяет российскому главе, составила 14%. Еще 10% воздержались от ответа.

Около 79% респондентов посчитали, что Путин хорошо справляется со своей работой. 10% негативно оценили деятельность президента и оставшиеся 10% не стали отвечать на вопрос.

Опрос «ФОМнибус» провели среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 российских регионов с помощью интервью. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что общественная поддержка военной спецоперации на Украине стабильно высока и составляет 70–73%, начиная с марта. В августе решение провести операцию скорее поддержали 70% опрошенных россиян, скорее не поддержали — 18%, еще 12% затруднились с ответом.

До этого генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что отношение граждан России к специальной военной операции (СВО) на Украине устоялось уже в марте и с тех пор кардинально не менялось. По его словам, многие из тех, кто был против спецоперации или затруднялись ответить, со временем перешли на позицию поддержки, а для серьезных изменений в данной статистике явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.