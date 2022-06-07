Названа диета, которая поможет скинуть более 10 кг за две недели

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Американская актриса Николь Кидман придерживалась популярной диеты, основанной на вареных яйцах, которая помогает скинуть до 11 килограммов за две недели. Как сообщает Live 24, такой режим питания не требует особых кулинарных навыков и финансовых затрат.

Для соблюдения этой диеты необходимо съедать около 3-4 яиц в день (это оптимальное количество, поскольку яйца негативно влияют на выработку холестерина). В идеале их стоит есть в первой половине дня, однако это правило не строгое — их вполне можно есть и в обед, и на ночь, — пишет издание.

Несмотря на то что яйца являются основой такой диеты, помимо них можно добавить в рацион другие низкокалорийные продукты. Например, овощи, зелень, фрукты, а также нежирную рыбу и курицу. Из напитков можно употреблять воду, кофе и чай без сахара. В сочетании с физическими упражнениями такая диета даст лучший результат, так как занятия спортом обеспечат дополнительный дефицит калорий.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что экстремальные диеты грозят побочными эффектами для здоровья и не дают долгосрочного результата. Организм, быстро сбросив вес, реагирует на это как на стресс и начинает накапливать жировые запасы. Чтобы худеть результативно и безопасно, диетолог порекомендовала ориентироваться на калорийность и гликемический индекс продуктов.