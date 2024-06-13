Названа дата рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Шамарина 13 июня

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

2-й западный окружной военный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина на 13 июня, передает РИА Новости. Генерал-лейтенанта обвиняют в получении взятки.

Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня, — следует из заявления суда.

Ранее сообщалось, что замначальника Генштаба ВС РФ арестовали на два месяца. Решение было принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Военному грозит до 15 лет заключения. Юрист Илья Русяев предположил, что обвиняемого могут лишить генеральского звания и государственных наград.

Кроме того, юрист допустил, что смягчить участь Шамарина могут его заслуги перед государством и вероятное принуждение при совершении преступления. Напрямую государственные награды не могут повлиять на судьбу арестованного, но их наличие будет рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами, обратил внимание Русяев.

Согласно теории члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, расследование в отношении Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. Там может быть «не все так чисто», констатировал он.