Названа дата рассмотрения требования о замене срока Навального на реальный

https://static.news.ru/photo/bfb38668-5588-11eb-aa74-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит представление Федеральной службы исполнения наказаний о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный 29 января.

Таким образом, политик может успеть вернуться в Россию до того, как будет принято судебное решение о лишении его свободы, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сам Навальный в социальной сети заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии в реанимационной коробке.

29 декабря 2020 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией. В общей сложности, по информации силовиков, россияне пожертвовали больше 588 млн рублей. Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

Днём ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

Находящийся на данный момент в Германии оппозиционер в ответ на это напомнил, что выиграл у российских властей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Навальный, «суд постановил, что даже предмета преступления нет, то есть дело полностью сфабриковано». Он подчеркнул, что Минюст РФ выплатил ему компенсацию по постановлению ЕСПЧ, однако ФСИН продолжает считать его условно осуждённым.

Кроме того, обратил внимание оппозиционер, в статье Lancet фамилия Навальный не упоминается ни разу, так как материал медицинского издания обезличенно рассказывает про 44-летнего мужчину, отравленного боевым химическим оружием, приводя аспекты диагностики и лечения. Таким образом, сделал вывод политик, ФСИН фактически ассоциировала его с описанным в журнале случаем, признав на государственном уровне покушение с помощью вещества класса «Новичок». В таком случае, добавил он, по факту отравления должно быть возбуждено уголовное дело, однако его нет.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили, писал NEWS.ru.