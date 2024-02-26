Названа дата рассмотрения иска актрисы-иноагента к Минюсту Суд в Москве рассмотрит иск актрисы Трояновой к Минюсту России 12 марта

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Яна Троянова

Замоскворецкий суд Москвы назначил дату рассмотрения иска к Министерству юстиции России со стороны актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известной зрителям по сериалу «Ольга», с требованием снять с нее статус иностранного агента, передает ТАСС. Заседание состоится 12 марта.

Суд назначил слушания по иску Трояновой Я. А. к Министерству юстиции России на 12 марта, — сообщила собеседница агентства.

Троянову признали иностранным агентом на территории России в ноябре 2023 года. Актриса покинула РФ спустя восемь месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время Троянова проживает во Франции.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Трояновой может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной для разбирательств стало ее интервью украинскому YouTube-каналу, во время которого она нелестно отзывалась о России и ее жителях. В частности, актриса заявила, что в РФ «живут одни алкаши», которые постоянно находятся в подчиненном положении. После этого общественники потребовали инициировать против Трояновой уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.