Названа дата прощания с телеведущим Александром Беляевым

Прощание с телеведущим Александром Беляевым пройдёт 23 июля на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщается на сайте Института географии РАН.
Прощание с Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля 2020 г., в 14:00 на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.
О смерти Беляева стало известно 20 июля. Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ скончался на 72-м году жизни.
СМИ писали, что самочувствие Беляева резко ухудшилось 19 июля. Ведущего оперативно госпитализировали с гипергликемией, однако спасти его не удалось.
Несколько лет назад у телеведущего выявили рак лёгких. В мае ему потребовалась операция из-за абсцесса. Тогда Беляев около недели провёл в больнице. Он не раз признавался, что не опускать руки ему помогает любимая работа. В 2017 году от онкологии умерла жена Беляева, с которой он прожил 50 лет, писал NEWS.ru.