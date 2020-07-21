Названа дата прощания с телеведущим Александром Беляевым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала журналистам, что в ближайшее десятилетие Россия будет двигаться по «зелёному» направлению. Планируется, что к 2030 году будут реализованы мероприятия по становлению «зелёной» экономики.

Абрамченко подчеркнула, что новые вызовы требуют усиления ключевых задач в области экологии, а также развития экологической повестки. По её словам, к глобальный целям относится формирование эффективной системы обращения с отходами...