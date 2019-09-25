https://static.news.ru/photo/ec91153e-df6d-11e9-8bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация городского округа Новокуйбышевск

Прощание с покончившим с собой бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым состоится 26 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Церемония пройдёт в здании молодёжного клуба «Русь». Начало — в 09:00 (08:00 мск). Проститься с чиновником можно будет до 12:00 (11:00 мск), передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Фомин оказался в реанимации одной из самарских больниц после попытки покончить с собой. 24 сентября в 08:35 экс-мэр скончался. Пост градоначальника он занимал с декабря 2018 года и покинул за несколько дней до смерти. По некоторым данным, у него была болезнь сердца и ему было сделано несколько операций.