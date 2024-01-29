Названа дата прибытия в Россию борта с погибшими при крушении Falcon 10 Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в Россию 29 января

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Тела супругов Анатолия и Анны Евсюковых, погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане, будут доставлены в Россию 29 января. Об этом заявил сын погибших Виталий Евсюков в интервью «Пятому каналу».

Точное время прибытия борта неизвестно. Несмотря на это, Виталий выразил намерение прибыть в аэропорт, чтобы «встретить» своих покойных родителей.

20 января Falcon 10, вылетевший из Таиланда в РФ, пропал с радаров. Воздушное судно разбилось в горах Афганистана, два человека из шести находившихся на борту погибли. Выжившим пришлось долго выбираться через снег в направлении расположенной поблизости деревни. Жертвами авиакатастрофы стали супруги Евсюковы, которые и заказали перелет.

В субботу, 27 января, стало известно, что выживший при крушении 41-летний летчик Дмитрий Беляков находится в Люберецкой областной больнице. К нему не пускают посетителей, жизни мужчины ничего не угрожает, однако врачи не дают конкретных прогнозов по его состоянию.

В этот же день госпитализировали второго пилота самолета — Аркадия Грачева. Его отец рассказал, что у сына диагностирован перелом шейного позвонка со смещением. Пилот в настоящее время находится в больнице. В связи с этим расследование обстоятельств авиакатастрофы пока приостановлено.