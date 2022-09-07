Названа дата презентации нового кроссовера Aurus «Комендант» Мантуров: внедорожник Aurus «Комендант» презентуют 29 сентября на ВДНХ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российский внедорожник класса «люкс» Aurus «Комендант» будет представлен 29 сентября на ВДНХ в Москве, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) По его словам, которые приводит РИА Новости, серийное производство автомобиля будет запущено в конце ноября — начале декабря.

Презентация Aurus Komendant состоится 29 сентября, в Москве на ВДНХ, — сказал Мантуров.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Разработка проекта ведется институтом «НАМИ» с 2013. Автомобили производятся на заводе в Елабуге (Татарстан). Первыми машинами, показанными широкой публике стали те, что использовались 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

15 ноября 2021 года на международном авиасалоне «Dubai Airshow» в ОАЭ был также представлен самолет «Aurus Business Jet» (ABJ) на базе «Sukhoi Superjet 100» в VIP-конфигурации.

Ранее стало известно, что в России могут появиться в продаже автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa. По прогнозам специалистов, россиянам, в частности, представят модели Tara и Shahin.