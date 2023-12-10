Названа дата поступления обновленного «Спутника Лайт» в гражданский оборот Гинцбург: обновленный «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот 11 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленная вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот 11 декабря, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, объем первой партии составит 135 тысяч доз.

Минздрав все согласовал, но поступит она (вакцина. — NEWS.ru) в гражданский оборот в понедельник (11 декабря. — NEWS.ru). А во вторник, по всей видимости, первая партия пойдет в регионы, потому что еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник, — сказал Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакие ограничительные меры в связи с коронавирусом в России вводить не планируется. Она отметила, что тенденция распространения заболевания невысокая. Тем не менее остаются в силе рекомендации носить маски, мыть руки и следить за чистотой помещений, уточнила она.

Попова добавила, что в России ожидается распространение нового штамма коронавируса «пирола», пришедшего из-за рубежа. Однако этот вариант вряд ли станет превалирующим, считает она. В настоящее время отмечается сезонный рост заболеваемости ковидом, однако ничего необычного в этой связи не наблюдается, уточнила глава ведомства.