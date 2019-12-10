Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Бывший градоначальник Москвы скончался на 84-м году жизни.
Сообщается, что его место захоронения будет расположено недалеко от могилы председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 декабря 2019 года Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя отпоёт патриарх Кирилл. Глава РПЦ также отметил особую заслугу бывшего мэра Москвы в восстановлении этого храма.
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