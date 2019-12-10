https://static.news.ru/photo/6d0a97d6-1b86-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Бывший градоначальник Москвы скончался на 84-м году жизни.

Сообщается, что его место захоронения будет расположено недалеко от могилы председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 декабря 2019 года Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя отпоёт патриарх Кирилл. Глава РПЦ также отметил особую заслугу бывшего мэра Москвы в восстановлении этого храма.