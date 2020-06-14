Названа дата похорон брата хабаровского губернатора, умершего от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f98ac654-aeca-11ea-87fc-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Фургал Фото: duma.khv/instagram.com

Похороны депутата думы Хабаровского края Вячеслава Фургала, который умер от осложнений коронавирусной инфекции, состоятся 16 июня. Старшего брата главы региона Сергея Фургала похоронят в Хабаровске.

Прощание с Вячеславом Фургалом пройдёт во вторник в Хабаровске в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После чего на кладбище в Хабаровске состоятся похороны, — сообщил источник РИА Новости.

По данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае заразились более 3 тысяч человек, 19 пациентов скончались.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат главы региона Вячеслав Фургал, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 67 лет.

Как писал NEWS.ru, депутата госпитализировали с подозрением на коронавирус и диагностировали в больнице двустороннюю пневмонию. Около двух недель он был в коме, после чего умер.