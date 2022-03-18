Названа дата начала вакцинации детей «Спутником М»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация детей 6–11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнётся примерно через две недели. При этом он не уточнил, сколько всего детей будут участвовать на этом этапе испытаний, сообщает РИА Новости.

Реально введение вакцин начнётся примерно через две недели, — рассказал Гинцбург.

Министерство здравоохранения приняло решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет «Спутник М» после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим. Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов. Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальцев.