Названа дата, когда могут пройти выборы глав Кузбасса и Хабаровского края ЦИК: выборы глав Кузбасса и Калининградской областей могут пройти в сентябре

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Главы Хабаровского края, Калининградской и Кемеровской областей могут быть определены по итогам выборов в сентябре, если они будут назначены на новые посты в министерствах при новом правительстве, рассказал ТАСС заместитель главы ЦИК России Николай Булаев. Он добавил, что новые должности нынешние руководители регионов могут получить при одобрении Госдумы.

В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре, — пояснил он.

Ранее Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Сообщается, что Денис Мантуров может занять пост первого вице-премьера. Известно, что премьер-министр России выдвинул главу Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики, а на должность главы Минспорта — Михаила Дегтярева. Главы МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.

До этого политолог Владимир Слатинов предположил, что первый заместитель губернатора Курской области Романа Старовойта Алексей Смирнов может сменить его на посту. По его словам, Смирнов активно сотрудничает с силовыми структурами по вопросу ликвидации последствий атак ВСУ на регион.