Названа дата, до которой нужно подать заявление на детские выплаты в 5 тыс.

https://static.news.ru/photo/5bf19fa0-d448-11ea-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семьи, которые успеют зарегистрировать рождение ребёнка в ЗАГСе по месту жительства до 31 марта текущего года, получат единовременную выплату в пять тысяч рублей.

Как напомнил ПФР, заявление можно подать на «Госуслугах» или при личном посещении клиентской службы Пенсионного фонда.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребёнка и реквизиты банковского счёта, — сказано в заявлении фонда.

По указу президента, на деньги могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей до семи лет включительно. На каждого ребёнка в семье полагается единовременная выплата.

Семьям, получившим в 2020 году ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, автоматически была начислена дополнительная выплата. Обеспечение получили ещё 13,7 миллиона детей.

Но если ребёнок появился в семье после 1 июля 2020 года или, по какой-то причине, семья не получала ранее единовременную выплату, необходимо самостоятельно подать заявление.

Как писал NEWS.ru, социальные выплаты, которые осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 февраля были проиндексированы. В частности, ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы, повысится на 4,9%.