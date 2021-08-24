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Названа человеческая еда, опасная для домашних питомцев

11:16, 24 августа 2021
Названа человеческая еда, опасная для домашних питомцев Фото: pixabay.com
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Каждому хозяину домашнего животного порой хочется угостить своего питомца чем-нибудь вкусненьким со своего стола. Однако не вся человеческая еда подходит для животных, некоторые продукты могут навредить их здоровью, сообщает Pravda.Ru.

Так кошкам и собакам противопоказана такая ферментивання пища как тесто и подгнившие яблоки, поскольку они могут вызвать отравление этанолом. Расстройство пищеварения у животных также может вызвать виноград, изюм и авокадо.

Несмотря на то что домашние питомцы любят молоко и сыр, они им также противопоказаны, потому что лактоза животными не переносится.

Кроме того, опасными ля здоровья четвероногих является лук и чеснок. Даже незначительное количество этих продуктов может привести к повреждению эритроцитов. А чтобы не заразиться паразитами, животных не стоит угощать сырым мясом, рыбой и яйцами.

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