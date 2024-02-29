Названа часть тела, куда ни в коем случае нельзя вводить ботокс Дерматолог Жовтан: введение ботокса в трапецию грозит ослаблением мышц шеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение ботокса в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания более изящных изгибов при неблагоприятном исходе может нарушить положение головы, рассказала дерматолог Наталия Жовтан для NEWS.ru. В лучшем случае инъекция не принесет никаких результатов и не улучшит внешний вид, подчеркнула она.

Барби-ботокс — это введение нейропротеина в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания более изящных изгибов. Однако не стоит забывать, что нейропротеин расслабляет мышцы, а трапециевидная мышца входит в группу «опорных» мышц, поддерживающих положение головы, — напомнила дерматолог.

Данная медицинская процедура используется в неврологии для лечения мигрени или при заболеваниях, сопровождающихся спазмом трапециевидной мышцы. Введение ботокса в эту зону обязательно должно выполняться врачом с соответствующим профилем.

Потому что мышца небольшого размера и без видимого напряжения под действием препаратов не изменится в объеме, останется прежней. При неблагоприятном исходе это могут быть хоть и не стойкие, не длительные по времени, ослабление мышц шеи и, как следствие, нарушение положения головы, — констатировала Жовтан.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что инъекции филлера в нос могут привести к слепоте. При введении в другие зоны, по ее словам, следует проводить аспирационный тест, проверяя, не попала ли игла в сосуд. Если это случилось, то филлер может привести к ишемии и некрозу тканей, добавила врач.