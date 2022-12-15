Названа цена создания пропагандистских Telegram-каналов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Стоимость создания и раскрутки Telegram-каналов для пропаганды и информационных вбросов может начинаться от 100 тыс. руб., если ставится цель привлечь в него хотя бы 100 тыс. подписчиков. Об этом NEWS.ru рассказал основатель рекламного холдинга The Business Pill Игорь Малинин. В то же время окончательная цена будет зависеть от качества пользователей, ведь это могут быть как боты, так и по-настоящему активные читатели и комментаторы.

За 99 рублей можно купить 100 подписчиков. Можно точно так же увеличивать охваты постов и лайки. В результате канал с накрученной аудиторией в 100 тыс. подписчиков обойдется заказчику в 100 тыс. рублей. Но это будут неактивные пользователи. Небрендированный канал с настоящей аудиторией, например «Новости Москвы», будет стоить на порядок дороже: тут нужны вложения в качественный контент, в рекламную кампанию. В этом случае стоимость одного пользователя составит 10–15 руб. Поэтому канал со стотысячной аудиторией я бы оценил в 1,5 млн рублей, — сказал Малинин.

В свою очередь источник NEWS.ru на рынке SMM-услуг оценивает стоимость привлечения активного подписчика (не бота) для новостного Telegram-канала в 30 руб. Все же для расширения аудитории необходимо долго и профессионально работать, говорит он.

Во время подготовки материала редакция наткнулась на объявление о продаже канала «Мариуполь Z» на 10,2 тыс. подписчиков. Его авторы назвали NEWS.ru цену в 300 тыс. руб., но предложили торг.

Подробнее о том, как пророссийские и проукраинские Telegram-каналы публикуют вбросы и фейки, NEWS.ru рассказал в своем материале.