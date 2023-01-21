Протокол на Жириновского за «митинг экстремистов» появился в продаже

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Владимир Жириновский (архивное фото)

Документы о привлечении политика Владимира Жириновского к административной ответственности выставили на продажу в интернете с ценником в 100 тысяч рублей, сообщает KP.RU. Как следует из записей, он «участвовал в несанкционированном митинге-демонстрации экстремистов». В подборке документов есть рапорт о постановке на учет, сообщение о привлечении к административной ответственности, объяснительная политика, а также книга 1995 года «Последний вагон на Север» и несколько журналов «Либерал» 1993 года выпуска.

К объявлению прикреплены фото документов. Вероятно, речь идет об участии Жириновского в митинге партии Валерии Новодворской «Демократический союз», из которой политик вышел спустя несколько дней и решил создать свою партию — ЛДПР.

Адвокат Александр Карабанов, работавший раньше следователем МВД, допустил оригинальность архивных образцов.

Визуально все эти документы действительно похожи на настоящие. Но по фото такого качества судить сложно. Подлинники это или нет, точно можно сказать только при более детальном осмотре, — отметил он.

Продавцом лота числится некто Виктор Иванович Коморный. Это единственное его предложение на сайте. Его аккаунт был зарегистрирован в сентябре 2022 года. Связаться с ним журналисты не смогли.

Россияне активно начали продавать артефакты, связанные с жизнью Жириновского еще до его смерти, когда состояние политика резко ухудшилось в связи с тяжелым течением коронавируса в феврале 2022 года. К примеру, тогда флакон туалетной воды «Жириновский» продавали за шесть тысяч рублей. Бренд Jean Jacques Vivier Paris приобрёл право выпускать продукцию с логотипом Жириновского — его портретом и автографом.