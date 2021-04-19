Названа цель звонков от «бесплатных» юристов

https://static.news.ru/photo/d584cd04-a186-11eb-a616-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев заявил, что звонки с предложением получить бесплатные юридические услуги в большинстве случаев являются мошенничеством.

Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются, — отметил юрист в беседе с радио Sputnik.

Князев считает, что следует насторожиться, когда вас настойчиво уговаривают и подталкивают к каким-то действиям. При этом не просят денег за услуги. Бесплатная помощь адвоката возможна, но это касается определённой категории дел, подчеркнул юрист.

Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены, — указал Князев.

Он считает, что по телефону не надо вступать в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число россиян, игнорирующих киберугрозы, снизилось с 23% в 2019 году до 12% в 2021 году. Такие данные от компании ESET приводят «Известия». Специалисты объясняют такие показатели тем, что в период пандемии коронавируса многие граждане стали работать удалённо и потому более строго соблюдали правила информационной безопасности, в то время как активность интернет-мошенников повысилась.