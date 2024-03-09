Названа цель налета 40 украинских БПЛА на Ростовскую область Военэксперт Матвийчук: Украина пытается перекинуть боевые действия вглубь России

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что налет украинских беспилотников в ночь на 9 марта призван посеять панику среди россиян, а также перекинуть боевые действия вглубь России. Он не исключил, что из-за серии поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения Украина попытается нарастить террористическую и диверсионную деятельность.

Украине нужна эскалация, расширение зоны боевых действий. По мере ухудшения ситуации на ЛБС для ВСУ Киев будет наращивать террористическую деятельность, диверсионную деятельность на территории России. Это попытка запугать население РФ накануне президентских выборов, посеять панику. Вероятно, они проверяли, где у нас расположены системы ПВО, но большинство установок мобильные: на гусеничной или колесной базе, — считает Матвийчук.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. Ведомство уточнило, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт добавил, что аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Кроме того, в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.

Той же ночью, 9 марта, силы ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что один человек пострадал. Мужчину госпитализировали, теперь его жизни ничто не угрожает. Минобороны России информацию не комментировало.