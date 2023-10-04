Названа бюджетная отечественная альтернатива Альпам Турэксперт Барзыкин назвал Шерегеш и Архыз лучшими горнолыжными курортами России

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Шерегеш и Архыз являются лучшими альтернативами Альпам, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также отметил, что достойным вариантом для горнолыжного отдыха станет Роза Хутор и Домбай.

В России есть множество прекрасных городов с одними из лучших горнолыжных курортов, которые предложат бюджетную альтернативу Альпам. Конечно, стоит упомянуть курорт Роза Хутор. Этот курорт весьма популярен у туристов благодаря уникальному климату и хорошим условиям. Шерегеш сейчас перенимает хорошую практику и становится крупнейшим и одним из самых посещаемых курортов России, — объяснил Барзыкин.

По его словам, Архыз будет интересен ценителям мягкой зимы, поскольку там нет сильных морозов, а сезон катания длится с начала декабря по апрель. Эксперт также посоветовал обратить внимание на Домбай — один из старейших горнолыжных курортов России, который расположен на территории живописного заповедника.

Любители фотосъёмки будут в восторге от шикарных видов Эльбруса, там невероятно красивые пейзажи и одни из самых высоких вершин России и Европы. При этом отдых там обойдется туристам намного дешевле, чем на заграничных курортах, и не будет проблем с транспортной доступностью, — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха за границей. Крупные туроператоры прогнозируют, что в октябре — ноябре цены поднимутся на 10–30% по сравнению с прошлым годом.