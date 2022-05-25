Названа болезнь полости рта, которая может привести к смерти Стоматолог Балакирева назвала болезнь полости рта, которая может привести к смерти

Фото pixabay.com

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что флюс (периостит челюсти) может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Она пояснила, что из-за воспалительного процесса на поражённом участке может скапливаться гной, который начнёт распространяться. При обширном обострении абсцесса, по словам врача, последствия могут серьёзными, пишет URA.RU.

Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова. Если процесс начнет распространяться, то без обращения к врачу, это может закончиться летальным исходом, — рассказала Балакирева.

Эксперт добавила, что в подобных случаях также важна правильная диагностика. Она рассказала про случай, когда врач перепутал воспалительный процесс, связанный с молочными зубами, с отёком Квинке. Она отметила, что внимательность матери, которая дополнительно проконсультировалась со стоматологом, спасла жизнь ребёнку.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком. При этом увеличивается процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее.