Названа безопасная доза сахара, которую можно добавлять в чай за день Врач Тананакина: в чай можно добавлять до шести небольших ложек сахара в день

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Безопасной дозой сахара, которую можно добавить в чай или кофе в течение дня, является шесть небольших ложек, рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что лучше всего минимизировать количество сладостей, в которых содержится сахар.

Что касается ложек сахара в кофе или чае, то безопасным предельным потреблением можно считать до шести чайных ложек сахара в день. Идеально, конечно, минимизировать потребление сладостей из-за их высокого содержания сахара, но если включать их в умеренных количествах в рамках здоровой и сбалансированной диеты, то это может быть приемлемо, — пояснила врач.

В рационе может присутствовать не более 10% продуктов, содержащих добавленный сахар. Также с осторожностью нужно относиться к сладким напиткам. В первую очередь это касается газировок, фруктовых соков и других напитков с высоким гликемическим индексом, уточнила Тананакина.

Эндокринолог ранее порекомендовала постепенно снижать употребление натурального сахара, чтобы перестать есть много сладостей. Специалист подчеркнула, что помочь в этом могут сахарозаменители: они чаще всего имеют нулевую калорийность и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы.