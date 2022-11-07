Названа безопасная для рабочего места школьника мебель Ортопед Коршунова рекомендовала приобретать ребенку мебель с регулировкой высоты

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Безопасным вариантом для рабочего места школьника является специальная мебель, которую можно регулировать под растущего ребенка, рассказала «Москве 24» детский ортопед, педиатр Светлана Коршунова. По её словам, рабочее место ученика должно быть оборудовано таким образом, чтобы ребёнок мог свободно расположиться, разложить учебники и работать за компьютером.

Не покупайте модный коленный стул. Когда ребёнок сидит на такой конструкции, происходит передний наклон таза, мышцы работают неправильно. К тому же в такой позе сложно двигать ногами, — предостерегла ортопед.

При этом, по её словам, необходимо, чтобы руки на столе, согнутые в коленях ноги, бёдра и спина были под прямым углом. Медик также отметила, что колени школьника не должны упираться в столешницу, а ступни должны стоять на полу. Если ноги болтаются в воздухе, обязательно нужно подобрать подставку, посоветовала врач.

Коршунова рекомендовала подбирать максимально удобный стул, чтобы сиденье было ровным и без наклонов. Мягким оно будет или жёстким, ребёнок может выбрать под себя, уточнила специалист. Также лучше обратить внимание на стулья со спинкой под прямым углом или небольшим наклоном назад, заключила педиатр.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов ранее рассказал, что рюкзак для школьника должен иметь жёсткую ортопедическую спинку и жёсткие широкие лямки, чтобы сохранить ребёнку здоровую спину.