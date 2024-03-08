Назван «жирный» продукт, который полезен для сердца «РГ»: красное мясо и сыр благотворно влияют на здоровье сердца

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Красное мясо и сыр оказывают благоприятное воздействие на здоровье сердца, пишет «Российская газета» со ссылкой на мнения ученых. Однако, чтобы продукты действительно поддерживали здоровье, а не вредили, нужно помнить об умеренности.

Важно избегать именно обработанных мясных продуктов. По части сыра также есть уточнение — снижение риска развития сердечно-сосудистых недугов связано с употреблением небольших порций продукта, — уточнили авторы.

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов добавил, что в сырах содержится примерно 50% жиров, поэтому не стоит перегружать организм такими продуктами. В противном случае, предупредил эксперт, могут начаться проблемы с поджелудочной железой.

Ранее гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал, что сладости могут быть полезными, если это фрукты, мед, горький шоколад, сухофрукты, зефир, ореховая паста или пастила. По его словам, некоторые сладкие продукты не только можно, но и нужно употреблять. Так, в день допустимо съедать не менее 400 г фруктов, овощей и ягод.

Он добавил, что 15–30 г сухофруктов (например фиников, изюма, кураги или чернослива) в день помогут укрепить иммунитет и улучшить работу сердца, мозга и кишечника благодаря содержащимся в них клетчатке, антиоксидантам, витаминам и минералам. Пастилы без сахара в день можно съесть 50–100 г, зефира — не более 30 г, подчеркнул гастроэнтеролог.