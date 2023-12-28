Назван запах, который намертво въедается в кухонную мебель Технолог Новиков: запахи специй и жирных блюд сильнее всего впитываются в мебель

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Самые устойчивые пищевые ароматы образуются от продуктов, содержащих жиры, рассказал РИА Новости ведущий технолог по клинингу компании Qlean Данила Новиков. По его словам, ароматы специй в соусах благодаря уксусу и маслу также надолго закрепляются в мебели.

Собеседник агентства уточнил, что глубина впитывания зависит от температуры блюда, особенно сильно запах въедается в пористые поверхности. Если хозяйка хочет навсегда избавить квартиру от пищевых ароматов, то лучше отказаться от деревянной кухонной мебели в пользу пластиковой.

Практически не впитывают в себя жидкости синтетические гладкие материалы: пластик, ламинированные столешницы, — добавил эксперт.

Ранее аналитики Россельхозбанка сообщили, что большинство россиян (39%) считают салат оливье главным блюдом на новогоднем столе. Второе место досталось селедке под шубой, которую выбрали 33% респондентов. В гастрономический рейтинг также попали горячие блюда из запеченного мяса или птицы — 14% россиян не представляют свой праздник без них. Еще 11% опрошенных предпочитают видеть на новогоднем столе бутерброды с рыбой или икрой.

До этого шеф-повар Артем Сипугин рассказал, что салат оливье может иметь диетическую альтернативу. По его словам, для приготовления легкого варианта классической закуски для худеющих потребуется добавить куриную грудку, сельдерей и свежую зелень, а также заменить майонез на специальную заправку с греческим йогуртом в составе.