Назван заместитель Рогозина по стройке космодрома Восточный

Новым заместителем главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по строительству космодрома Восточный станет выпускница академии Генштаба Татьяна Андреева-Янская. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что кандидатуру девушки
Согласно данным издания, Татьяне Андреевой-Янской 34 года. В 2010 году она окончила Московскую финансово-юридическую академию, в 2015 году — Финансовый университет при правительстве России, в 2018 году — РАНХиГС, а в 2019 году — Военную академию Генштаба.
3 июня стало известно, что заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Росляк, курировавший строительство космодрома Восточный, освобождён от занимаемой должности. Он займёт пост заместителя гендиректора по капитальному строительству в Центре Хруничева. Политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru объяснил это кадровое решение.