Назван заместитель Рогозина по стройке космодрома Восточный

https://static.news.ru/photo/6f2c42a2-c85b-11eb-af5e-96000091f725_660.jpg Татьяна Андреева-Янская Фото: roscosmos.ru

Новым заместителем главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по строительству космодрома Восточный станет выпускница академии Генштаба Татьяна Андреева-Янская. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что кандидатуру девушки одобрят 9 июня, когда пройдёт заседание наблюдательного совета госкорпорации. В этом случае в числе других проектов Андреева-Янская станет куратором стройки космодрома Восточный. На текущий день выпускница Генштаба является исполнительным директором Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению.

Согласно данным издания, Татьяне Андреевой-Янской 34 года. В 2010 году она окончила Московскую финансово-юридическую академию, в 2015 году — Финансовый университет при правительстве России, в 2018 году — РАНХиГС, а в 2019 году — Военную академию Генштаба.

3 июня стало известно, что заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Росляк, курировавший строительство космодрома Восточный, освобождён от занимаемой должности. Он займёт пост заместителя гендиректора по капитальному строительству в Центре Хруничева. Политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru объяснил это кадровое решение.