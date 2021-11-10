Назван второй регион, где могут ввести обязательную вакцинацию пенсионеров

Пензенская область может стать вторым российским регионом, где введут обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет. В поддержку данной инициативы выступают местные власти, заявил губернатор Олег Мельниченко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что окончательное решение остаётся за Роспотребнадзором.

Решение данного вопроса зависит, в принципе, от Роспотребнадзора. Если Роспотребнадзор примет решение об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, безусловно, мы будем поддерживать это решение, — заявил губернатор.

Он заметил, что в настоящее время в реанимации нет ни одного вакцинированного жителя региона.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление издала главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова. Отмечается, что пожилые петербуржцы должны сделать первый укол до 15 декабря, а второй — до 15 января.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Однако технически оно возможно только через принятие соответствующего федерального закона.