Назван второй фигурант в деле обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова Новым фигурантом в деле блогера Шабутдинова стал директор «Like центра» Алексеев

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Аяз Шабутдинов

Вторым фигурантом в деле блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, стал генеральный директор компании «Like центр» Василий Алексеев, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, руководитель компании уже скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Алексеев ранее записал обращение в поддержку Шабутдинова. Он заявил, что у организации имеется множество положительных отзывов от бизнесменов, которые связывают свои результаты с обучением у блогера.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Блогера отказались отпускать под залог, поскольку у него есть гражданство Сент-Люсии, действующий «шенген» и открытая виза Соединенных Штатов. Не исключено, что в случае иного решения суда по мере пресечения Шабутдинов мог предпринять попытку скрыться за границей.

Шабутдинова задержали в Москве в минувшую пятницу, 3 ноября. Его обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Бывшие ученики «Like центра», который основал блогер, подали иски из-за незаконных отказов в возврате денег за обучение. Они требуют вернуть 11 млн рублей за некачественные бизнес-курсы.