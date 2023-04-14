Назван вред позднего завтрака Диетолог Королева: поздние завтраки могут стать причиной набора лишнего веса

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Диетолог Маргарита Королева рассказала радио Sputnik, что выбор неподходящего времени для завтрака может обернуться набором лишнего веса. Эксперт пояснила, что если «неправильно настроить» метаболизм с утра, то организм может начать копить энергию. Специалист порекомендовала завтракать в первый час после пробуждения, чтобы не дать организму уйти в режим экономии.

Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день, — сказала Королева.

По ее словам, организм лучше распределяет энергию, которую получает от пищи, в условиях хорошего обмена веществ.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.