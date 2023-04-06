Назван возраст, до которого детям нельзя смотреть мультфильмы Врач Османов: до двух лет детям противопоказан просмотр мультфильмов

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Просмотр мультфильмов противопоказан детям до двух лет, а также имеющим нарушения нервной системы, рассказал Lenta.ru педиатр Исмаил Османов. Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с трех до семи лет ребенку следует отводить на это до 30 минут в день. По словам врача, длительный просмотр мультфильмов может вызвать у ребенка серьезную зависимость.

Противопоказан просмотр мультфильмов детям до двух лет, детям с нарушениями нервной системы вследствие стресса, детям с нарушениями нервно-психического развития, впечатлительным детям, детям, недавно перенесшим операцию на глазах или имеющим серьезные заболевания глаз, — предупредил Османов.

Педиатр рассказал, что просмотр мультфильмов способен оказывать на ребенка негативное эмоциональное и физическое влияние. Например, у него может нарушиться память и внимание, снизиться интерес к познавательной деятельности. Эксперт добавил, что после трех часов просмотра дети перестают видеть границу между реальностью и вымыслом и могут начать воображать себя героем мультфильма. Помимо того, у детей может появиться страх, агрессия и искажение ценностей.

Врач добавил, что детям в возрасте от семи до десяти лет рекомендуется отводить на просмотр мультфильмов от 30 до 50 минут в день, а для детей с 11 до 18 лет — один-три часа в день.

Ранее нейропсихолог Екатерина Тур призвала не перекладывать на гаджеты и мультфильмы эмоциональное и речевое развитие ребенка. Специалист пояснила, что дети не распознают речь, которую слышат в передачах и мультфильмах, и не задействуют речевые центры во время просмотра телевизора или игры.