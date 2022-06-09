Назван возможный тюремный срок Глуховского по делу о фейках про ВС РФ Адвокат Тропин заявил, что Глуховскому грозит 10 лет тюрьмы по делу о фейках про ВС России

Фото: Hannelore Foerster via imago-images.de/Global Look Press

Российский писатель Дмитрий Глуховский

Адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru заявил, что писателю Дмитрию Глуховскому грозит 10 лет тюрьмы по делу о фейках про Вооружённые силы России (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Юрист подчеркнул, что по данной статье срок наказания варьируется от 5 до 10 лет лишения свободы, а само преступление относится к категории тяжких.

Сейчас местонахождение Дмитрия Глуховского неизвестно, в связи с чем Дмитрия объявили в федеральный розыск. Если правоохранительные органы РФ установят его местонахождение, то писателя задержат и заключат под стражу сроком на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции. Но если в течении 10 лет нахождение Дмитрия Глуховского не установят или страна, в которой он будет находиться, откажет в экстрадиции, Дмитрий может быть освобождён от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности по данной категории преступления, — рассказал Тропин.

Глуховский ранее выступил против спецоперации России на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым. После этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг писателей, которые «бросают в Россию комья грязи». Она посчитала непристойным «выделять целые полки» под творчество этих деятелей культуры. Писатель ранее сам сообщил в соцсетях о возбуждении против него уголовного дела, незадолго до этого Глуховского объявили в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что Глуховский вошел в лонг-лист премии «Большая книга — 2022» с романом «Пост». Всего в длинный список вошли 48 произведений, в том числе рукопись «На небе никого» неназванного автора. Согласно данным из открытых источников, Глуховский является гражданином РФ и Израиля, а также имеет вид на жительство в Испании и ФРГ.