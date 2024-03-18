Назван виновник обрушения сцены на Масленице в Кронштадте «Фонтанка»: сцена на Масленице в Кронштадте обрушилась по вине подрядчика

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Сцена на Масленице в Кронштадте обрушилась по вине подрядчика, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Острова фортов». По предварительной оценке, была допущена ошибка при монтаже конструкции.

Причиной обрушения сцены в парке, по предварительным оценкам, стала ошибка при монтаже сцены. Виновный в нарушениях безопасности подрядчик будет привлечен к ответственности, а необходимые меры по устранению нарушений уже приняты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что каркас сцены не выдержал порывов ветра и едва не упал на детей. На видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, что гости успели отбежать в последний момент.

Ранее обрушение тамбура произошло в школе села Нижнего Чекурского в Татарстане, в результате 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Пострадавшую школьницу госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Крыша проходного помещения школы обвалилась после того, как на нее упали снег и лед со здания. На опубликованных фотографиях видны погнутые стены, не выдержавшие давления. Помимо пострадавшей девочки, в момент обрушения в тамбуре находились еще две ученицы, они не пострадали.