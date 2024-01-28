Назван вид рака, не требующий лечения Conversation: рак простаты низкого риска зачастую не требует лечения

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Рак простаты низкого риска зачастую не нуждается в лечении, сообщает The Conversation со ссылкой на медицинскую статистику в США. По мнению экспертов, операция или лучевая терапия в таком случае может принести больше вреда, чем пользы.

Оказалось, что при диагнозе «рак простаты низкого риска» такое лечение нередко приводило к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Сегодня 40% пациентов в сравнении с 15% в 2010 году выбирают активное наблюдение.

Ранее сообщалось, что врачи из американских больниц и частных клиник все больше склоняются к тому, чтобы не называть раком некоторые его виды. В частности, специалисты перестают использовать этот термин при разговоре с пациентами, страдающими от злокачественной опухоли предстательной железы. Они объясняют это тем, что данная опухоль отличается низкой степенью злокачественности и медленным ростом.

Хирург Александр Умнов ранее заявил, что водка относится к числу канцерогенных продуктов, вызывающих мутации в клетках. По словам специалиста, употребление водки способствует росту раковых опухолей во всех органах желудочно-кишечного тракта, а также половой системы.