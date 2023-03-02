Назван важнейший аксессуар, о котором постоянно забывают водители Автоэксперт Хайцеэр призвал водителей всегда иметь при себе темные очки

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Водителям необходимо постоянно иметь в машине темные очки для предотвращения аварийных ситуаций, когда солнце светит в глаза, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По словам автоэксперта, этот аксессуар является важнейшим, для водителя очень важно, чтобы «ничего не бликовало и не светило».

Защитите глаза. Это важнейший аксессуар. Не все привыкли, но часто опускание козырька ограничивает видимость, поэтому темные очки — правильный аксессуар на носу водителя, — сказал автоэксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза уточнил, что сам он постоянно возит с собой темные очки.

Зимой солнце даже более жестокое, особенно когда лучи отражаются от белого снега, — добавил специалист.

Ранее Хайцеэр рассказал, что грязь, слякоть и реагенты оказываются в числе главных проблем автомобилистов в весенний сезон. По его словам, единственным способом борьбы с подобной агрессивной средой остается регулярный уход за машиной: замена автомобильных датчиков и компьютеров при ремонте после воздействия агрессивной среды может стоить от 10 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

До этого он говорил, что в начале весны автомобилистам необходимо проверить систему охлаждения, убрать дополнительные заслонки и обогревы, которые многие устанавливают в зимний сезон.