Назван вариант приостановки следствия по делу генерала Попова Буйновский: генерала Попова могут отправить в зону СВО для прекращения следствия

Фото: МО РФ

генерал-майор Иван Попов

Приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова можно в случае его отправки в зону спецоперации, сообщил ТАСС адвокат подозреваемого Сергей Буйновский. По его словам, для этого его подзащитный должен обратиться в военное следствие.

Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач, — уточнил юрист.

Московский суд ранее арестовал еще одного фигуранта уголовного дела Попова. Его также обвинили в особо крупном мошенничестве. Официального подтверждения информации не было. До этого появилась информация, что генерал-майор, которого обвиняют в хищениях, мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. При этом использовалось служебное положение посредством «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества», обратили внимание следователи.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признал.