Назван уровень антител через год после прививки «Спутником V»

У большинства добровольцев через год после получения первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V» сохранился высокий уровень антител, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, исследование данных 44% добровольцев показало, что у 80% привитых уровень антител оказался выше 200 BAU, что является достаточно высоким показателем, сообщается на сайте столичного мэра.

Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования, — сказала она.

Как рассказала Ракова, продлить исследование вакцины было решено в декабре 2021 года, чтобы дополнительно оценить его безопасность и иммуногенность в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Для этих целей были выбраны добровольцы на базе 19 поликлиник — центров по проведению клинического исследования «Спутника V», которым год назад была введена первая доза вакцины.

К настоящему времени специалисты получили данные 1 323 участников из 3 тысяч. Оказалось, что у 80% из 44% добровольцев уровень антител через год после прививки был выше 200 BAU.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у детей иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции может активно держаться до девяти месяцев. Он рассказал, что активность формирования антител зависит от возраста ребёнка. Чем старше ребёнок, тем активнее у него формируется иммунный ответ в виде антител, а у маленьких детей организм активнее защищает Т-клеточный иммунитет.