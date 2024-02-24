Названа уникальная дружественная России страна, соблюдающая все санкции Экономист Продченко: соблюдающая санкции Индия стала уникальным партнером России

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Индия стала уникальным торговым партнером России после начала СВО, рассказал NEWS.ru доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко. Он отметил, что Индия только на словах согласилась соблюдать рестрикции США и ЕС против РФ, увеличивая при этом товарооборот с Москвой.

Индия на словах согласилась не нарушать антироссийские экономические санкции США и стран ЕС. Однако при этом товарооборот Индии с Россией в 2023 году вырос в три раза, особенно в сфере параллельного импорта. Через нее шло в основном оборудование и электроника из стран ЕС, а также продукция, произведенная в США. В настоящее время Индия занимает выжидательную позицию из-за опасений введения санкций США и ЕС в отношении третьих стран, — добавил Продченко.

Собеседник подчеркнул, что Индия использует Иран и страны Средней Азии в качестве посредников для поставок в РФ отдельных групп санкционных товаров. По его словам, выбор этих государств обусловлен сложностью морских маршрутов в экспортной логистике.

От выгодной торговли с Россией Индия вряд ли откажется. Тем более что промышленность Индии сама может предложить нам многое из того, что подпало под санкции: фармацевтика и оборудование для ее производства. Автомобили и запчасти к ним. Производственное оборудование — в Индии хорошая индустриальная база, поэтому индийским оборудованием можно заместить западные бренды, — заявил Продченко.

По его словам, Индия поставляет в Россию и электронику, экспорт которой из азиатской державы возрос в 2022–2023 годах на 30%, а производство мобильных телефонов взлетело с 6 млн до 29 млн штук. Он подчеркнул, что Индия производит телевизоры, компьютеры и тому подобную технику, поэтому может увеличить поставки в Россию.

Ранее Госдепартамент США опубликовал данные о том, что ведение бизнеса в России рискованно из-за мер, которые Москва принимает в ответ на санкции. В частности, речь идет о серьезных юридических, финансовых и репутационных рисках. В документе говорится, что бизнес рискует подвергнуться гражданским и уголовным наказаниям в попытках преодолеть санкции, экспортный контроль и ограничения на импорт, введенные против России.