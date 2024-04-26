Назван ученый, спасший атомную энергетику СССР после катастрофы Чернобыля Вассерман: Легасов спас атомную энергетику после Чернобыля, но его затравили

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Загрязненная зона возле Чернобыльской АЭС. Апрель 2006 года

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что советскую атомную энергетику от жестких ограничений МАГАТЭ спас академик Валерий Легасов в ходе доклада на конференции организации в Вене в августе 1986 года. Парламентарий напомнил, что после выступления в столице Австрии ученый подвергся травле со стороны коллег.

Атомную энергетику вряд ли бы уничтожили после аварии на ЧАЭС, даже Горбачев бы не позволил МАГАТЭ это сделать, но отрасль, скорее всего, подверглась бы серьезным ограничениям после катастрофы. Спасти промышленность, скажем так, удалось академику Валерию Легасову. Он вместе с советскими учеными выступал и отвечал на вопросы на сессии МАГАТЭ около пяти часов вместо запланированных 30 минут, — отметил Вассерман.

По его словам, Легасов проанализировал причины катастрофы и объяснил, какие меры СССР принял для предотвращения подобных аварий. Вассерман напомнил, что эксперты МАГАТЭ сочли доводы Легасова и действия Москвы исчерпывающими.

На основе доклада Легасова специалисты МАГАТЭ, естественно, пришли к выводу, что меры приняты исчерпывающие. Но за это Легасова затравили так, что через некоторое время он... Хотя там были и большие проблемы со здоровьем, связанные не только с облучением в Чернобыле. Но основную роль сыграла откровенная травля со стороны многих коллег. Что-что, а травить в интеллигентской среде умеют и любят, — подытожил Вассерман.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01:23:40 по московскому времени. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.