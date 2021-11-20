Назван транспорт Москвы и области, первым восстановивший пассажиропоток

Московские центральные диаметры (МЦД) восстановили пассажиропоток после пандемии быстрее других видов транспорта в Московском регионе, рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов «Москве 24». По его словам, пассажиров на МЦД постоянно становится больше, несмотря на ограничения.

Да, когда все сидели дома, ещё в 2020 году поток сильно упал, но именно на МЦД он восстановился быстрее других видов транспорта, а потом и превысил допандемийный период. За два года работы МЦД воспользовались около 309 млн пассажиров, при этом поток на D2 традиционно больше — 173 млн, чем на D1 — 136 млн. За второй год работы МЦД перевезли более 168 млн пассажиров, это почти на 27 млн больше, чем в первом году. Если анализировать востребованность МЦД именно в 2021 году, то тоже видим рост: с января по октябрь диаметры перевезли уже 142 миллиона пассажиров, это на 17% больше, чем за тот же период до запуска МЦД, — сообщил Акимов.

Он добавил, что именно проект МЦД в приоритете для правительства Москвы: на нём сосредоточены максимальные усилия по строительству новых станций и реконструкции действующих. По словам Акимова, пандемия на темпы строительства не повлияла.

Ранее сообщалось, что в сентябре в транспорте Москвы ежедневно выявляли около полутора тысяч нарушений масочного режима. Чаще всего нарушения наблюдались на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры», «Митино».