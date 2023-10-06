Назван транспорт, которым чаще всего пользуются россияне Опрос: 42% россиян чаще всего передвигаются на общественном транспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян (42%) предпочитают передвигаться по городу на общественном транспорте: автобусах, трамваях и метро, свидетельствует опрос KP.RU. Среди удобств такого способа передвижения респонденты выделили отсутствие пробок и невысокую цену за проезд. Еще 15% отметили, что стараются передвигаться пешком, в том числе и до работы.

Иногда пользуюсь общественным транспортом, но в основном хожу пешком, — поделился один из участников опроса.

Треть опрошенных (34%) предпочитают личный автомобиль. Они объясняют, что так удобно доехать до нужного адреса. Кроме того, водители называют среди плюсов отсутствие необходимости ждать на остановке. 7% респондентов чаще всего передвигаются на такси. Еще 2% опрошенных выбрали велосипед в качестве любимого транспорта. Они подчеркнули, что это абсолютно бесплатный и полезный для здоровья способ передвижения. Несколько респондентов (1%) предпочитают пользоваться каршерингом и электросамокатами.

В опросе приняли участие 9,7 тысячи человек. Исследование проводилась в социальных сетях и мессенджерах издания.

Минтранс ранее сообщил, что в России на фоне вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44%. В среднем по стране стоимость поездок увеличилась на 5%.