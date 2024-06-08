Назван топ-5 самых страшных лесов России Рослесинфорг опубликовал список из пяти самых страшных лесов России

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«Чертово кладбище» в Красноярском крае является самым страшным лесом России, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга. Как уточняется, местные жители верят, что это таинственное место, где ничего не растет, убивает животных и птиц. Мистику объясняют скоплением углекислого газа, падением метеорита больше 100 лет назад и магнитными аномалиями. На втором месте — спецобъект «Коммунарка», который расположен посреди леса на юго-западе Москвы.

О нем не было известно почти 50 лет. Здесь похоронено больше 6,6 тысячи жертв репрессий 30–40-х годов. При этом в хвойном лесу на окраине столицы хоронили не только жертв, но и палачей — здесь погребен архитектор ГУЛАГа Генрих Ягода и провинившиеся сотрудники ОГПУ-НКВД, — рассказали в ведомстве.

Следующим в списке стал Лапландский лес в Мурманской области. Здесь людей пугают покрытые снегом деревья, возраст которых превышает 500 лет.

Мясной бор в Новгородской области вошел в список, так как является местом гибели сотен тысяч советских, немецких и испанских солдат во время Великой Отечественной войны. Впоследствии было опознано и перезахоронено около 40 тысяч бойцов, но поисковые работы продолжаются и сегодня.

Участок леса в Калужской области называют Никитской аномальной зоной из-за странных событий: кто-то видел НЛО, другие, как сообщается, попадали во временные петли и видели призраков. Здесь также не работает техника, отключается связь и глохнут машины.

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ ранее пришла к выводу, что самым мистическим городом России является Кыштым Челябинской области, известный уникальной мраморной пещерой. В топ-3 вошли древний купеческий город Молога и Городец, вокруг которых ходит много легенд.