Назван титр антител, достаточный для получения QR-кода

В правительстве России определили, какое количество антител будет необходимо для получения QR-кода. По предварительным данным, достаточным титром, который гарантирует защиту от заражения, может стать 350–500 Bau/мл. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник в правительстве России.

Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода, — говорится в сообщении.

В настоящее время в правительстве обсуждается возможность выдачи QR-кодов непривитым людям с высоким уровнем антител. Как считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, граждане, которые не делали прививку от коронавируса, могут получить QR-код только в случае, если они перенесли заболевание и имеют подтверждённый диагноз. По её словам, на данный момент достаточный уровень антител для защиты от заболевания не установлен и является предметом дискуссий во всём мире.

Как сообщил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, для полной защиты от «дельта»-штамма будет достаточно 300 BAU. По его мнению, на данный момент нельзя наверняка точно определить достаточный уровень антител для защиты от коронавируса.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года.