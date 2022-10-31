Назван тип волос, на котором раньше проявляется седина Стилист Рокицкий: седина раньше проявляется у людей с темными и толстыми волосами

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Люди с темными, толстыми и плотными волосами седеют раньше, чем светловолосые, рассказал «Газете.Ru» стилист Максим Рокицкий. Эксперт добавил, что на появление седины также влияют образ жизни, рацион и наследственность. Он подтвердил, что седые волосы могут резко появиться на фоне стресса.

В первую очередь важна структура волос. Раньше всего седина появляется на темных и толстых, плотных волосах. На светлых и тонких она возникает гораздо позже и реже, — пояснил Рокицкий.

Если седина возникла из-за генетической предрасположенности, то остановить это невозможно, рассказал стилист. В других случаях стоит снизить уровень стресса, избегать солнца и восполнять дефицит витаминов в организме — тогда процесс возможно затормозить, уточнил эксперт. Так, по его словам, нередко седина появляется у женщин после родов.

Бывают случаи, когда люди пережили какую-то травму и заметили первые седые волосы. Например, после родов у многих девушек неожиданно появляются очаги седины или отдельные серебристые волоски, поскольку беременность и роды — стресс для организма, — рассказал Рокицкий.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что употребление в пищу сладостей и солений, а также переработанного мяса вредит здоровью волос. По словам медика, сладкое не только отрицательным образом влияет на состояние волос, но и негативно сказывается на здоровье кожных покровов. Кроме того, для организма человека вредно подсолнечное масло, а также маргарин.